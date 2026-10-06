Путин не остановит войну с помощью переговоров: профессор из США назвал, что реально может его зламать

Российский лидер может соглашаться на переговоры, но это еще не означает, что Кремль готов положить конец войне. Для Владимира Путина должен наступить момент, когда продолжение боевых действий станет угрозой уже для его собственной власти.

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, что может заставить российского лидера пересмотреть свои планы и почему сами переговоры вряд ли способны остановить войну.

Путин не хочет договариваться о мире

По словам Айзенберга, даже потенциальная трехсторонняя встреча России, Украины и США вряд ли приведет к реальному завершению войны. На предыдущих подобных переговорах Москва фактически не соглашалась на принципиальные договоренности.

Россия не желает договариваться вообще ни о чем,

– убежден эксперт.

Кремль может соглашаться на обсуждение лишь отдельных вопросов, в частности обменов пленными. В то же время Путин не демонстрирует готовности отказываться от своих стратегических целей в отношении Украины.

Айзенберг подчеркнул, что даже если российский лидер будет вынужден остановить войну из-за внутренних проблем, это не обязательно будет означать настоящий отказ от дальнейшей агрессии.

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Что может заставить Путина остановить войну?

По мнению Айзенберга, ключевым фактором может стать ситуация внутри самой России.

Пока он не будет бояться, что у него нарушается социальная стабильность в стране, что у него нет денег для того, чтобы обеспечивать эту социальную стабильность и одновременно воевать,

– считает Айзенберг.

Именно поэтому удары Украины по российской территории могут иметь значение не только в военном смысле. Они способны постепенно сокращать возможности России финансировать войну.

Россия в значительной степени вынуждена самостоятельно финансировать свою войну, тогда как Украина получает значительную финансовую поддержку от европейских партнеров.

Китай также помогает Москве, однако, по оценке Айзенберга, эта поддержка несопоставима с помощью, которую Европа оказывает Украине. Поэтому возможности Кремля не безграничны.

Если расходы на войну будут все сильнее давить на российскую экономику и способность властей поддерживать социальную стабильность, это может создать для Путина гораздо более серьезную проблему, чем дипломатическое давление.

Впрочем, сам Айзенберг предупреждает: даже вынужденная остановка войны не будет означать, что Кремль отказался от своих намерений в отношении Украины. По его оценке, Путин может использовать паузу для подготовки к новой агрессии.