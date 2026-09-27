Об этом 24 Каналу рассказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной. По его словам, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов недавно анонсировал большой обмен пленными между Украиной и Россией. Это свидетельствует о том, что гуманитарное направление по-прежнему эффективно работает.

Близка ли Украина к завершению войны?

Как подчеркнул Лисный, пока не стоит говорить, что прогресс в обмене пленными свидетельствует о существенном прогрессе в переговорном процессе. На данный момент Украина далека от завершения войны. Россия до сих пор не демонстрирует никакого желания прекратить боевые действия.

Говорить о том, что это какой-то элемент, который свидетельствует о начале переговорного процесса или его возобновлении, я пока не спешил бы,

– подчеркнул Лисный.

Россия постоянно ведет многоуровневые переговоры, привлекая различных деятелей для влияния на разную аудиторию и затягивания времени. Сейчас россияне делают ставку на зиму, надеясь существенно улучшить для себя ситуацию.

В каком состоянии сейчас находятся мирные переговоры: смотрите видео 24 Канала

Параллельно президент США Дональд Трамп пытается организовать соглашение между Украиной и Россией. Однако от этих намерений сильно веет инфантильностью.

Когда он говорит, что хочет, чтоб Зеленский договорился с Путиным, а Путин договорился с Зеленским и эта война закончилась, ну так покажи пример на плане Ирана,

– отметил Лисный.

Кремль пока абсолютно не настроен на конструктивный диалог, поэтому единственным действенным инструментом против России остается исключительно жесткое принуждение.