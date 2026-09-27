Есть важные сигналы: близка ли Украина к завершению войны

Переговорный процесс медленно продвигается вперед. Между Украиной, США и Россией наблюдается определенное взаимодействие, но не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной. По его словам, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов недавно анонсировал большой обмен пленными между Украиной и Россией. Это свидетельствует о том, что гуманитарное направление по-прежнему эффективно работает.

Близка ли Украина к завершению войны?

Как подчеркнул Лисный, пока не стоит говорить, что прогресс в обмене пленными свидетельствует о существенном прогрессе в переговорном процессе. На данный момент Украина далека от завершения войны. Россия до сих пор не демонстрирует никакого желания прекратить боевые действия.

Говорить о том, что это какой-то элемент, который свидетельствует о начале переговорного процесса или его возобновлении, я пока не спешил бы,

– подчеркнул Лисный.

Россия постоянно ведет многоуровневые переговоры, привлекая различных деятелей для влияния на разную аудиторию и затягивания времени. Сейчас россияне делают ставку на зиму, надеясь существенно улучшить для себя ситуацию.

В каком состоянии сейчас находятся мирные переговоры: смотрите видео 24 Канала

Параллельно президент США Дональд Трамп пытается организовать соглашение между Украиной и Россией. Однако от этих намерений сильно веет инфантильностью.

Когда он говорит, что хочет, чтоб Зеленский договорился с Путиным, а Путин договорился с Зеленским и эта война закончилась, ну так покажи пример на плане Ирана,

– отметил Лисный.

Кремль пока абсолютно не настроен на конструктивный диалог, поэтому единственным действенным инструментом против России остается исключительно жесткое принуждение.