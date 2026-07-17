Буданов обсудил с главой МИД Турции перспективы завершения войны

Кирилл Буданов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили, в частности, что необходимо для возобновления процесса мирных переговоров.

Об этом 17 июля глава Офиса Президента сообщил в своем телеграм-канале.

Что обсудили представители Украины и Турции?

Кирилл Буданов рассказал, что обсудил с Хаканом Фиданом поиск механизмов, которые смогут помочь возобновить переговорный процесс с целью прекращения войны. Также они проанализировали ситуацию на дипломатической арене и работали над активизацией деятельности в этом направлении.

Хакан Фидан подробно проинформировал об усилиях и посреднических инициативах Турции, направленных на возобновление переговорного процесса для достижения устойчивого мира,

– добавил Буданов.

Отдельно стороны обсудили настроения внутри руководства России относительно планов продолжения или завершения войны. Речь шла и о том, как удары Сил обороны на большие расстояния влияют на общественные настроения россиян, экономику страны и внутриполитические процессы.

"Благодарю господина министра и весь турецкий народ за последовательную поддержку Украины и готовность содействовать приближению справедливого мира", – резюмировал глава ОП.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что во время встречи с Хаканом Фиданом в Киеве главной темой стало мирное завершение войны. Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что Украина поддерживает проведение встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Одним из мест для возможных переговоров рассматривают Турцию.