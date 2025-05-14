Зеленский всесторонне готов: Буданов поддержал прямые переговоры с Путиным

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал заявление президента Владимира Зеленского о готовности к личным переговорам с Владимиром Путиным в Турции. Он отметил, что Украине нужно прекращение огня.

По мнению Буданова, Зеленский таким образом демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Кирилла Буданова для РБК-Украина.

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Буданов поддержал переговоры с Путиным

Буданов полностью поддерживает инициативу Зеленского говорить лично с Путиным. Он подчеркнул, что инициатива президента Украины – это свидетельство искреннего намерения остановить войну и достичь мира.

Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизни наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата,

– сказал он.

Ранее президент Зеленский заявил о готовности прибыть в Стамбул 15 мая для личных переговоров с Путиным, даже если прекращение огня до этой даты не будет достигнуто.