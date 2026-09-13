Буданов назвал возможную дату нового раунда мирных переговоров

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия могут в скором времени вновь сесть за стол переговоров. По его словам, мирные переговоры, возможно, состоятся уже в начале октября.

Предстоящая встреча будет посвящена вопросам постепенного сокращения авиаударов. Об этом глава ОП рассказал во время выступления в кулуарах ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве, сообщает 24 Канал.

Что сказал Буданов?

На полях YES Кирилл Буданов провел встречи с советниками по вопросам национальной безопасности стран-партнеров:

Гюнтер Зауттер из Германии;

Эммануэль Бонн из Франции;

Фабрицио Саджо из Италии;

Джонатан Пауэлл из Великобритании.

Также Буданов провел отдельную встречу с британской стороной, чтобы согласовать общую позицию и обсудить важные решения. Глава ОП отметил, что главная цель нового раунда переговоров, который может состояться в начале октября, будет заключаться в снижении интенсивности обстрелов и поиске эффективных механизмов для уменьшения угроз с воздуха.

Основным вопросом как раз и будет черноморское судоходство, сокращение количества ударов по гражданским объектам, критической инфраструктуре и тому подобному. Все обменялись мнениями по этому поводу. Россияне прекрасно знают, тоже думают, что с этим делать. Ждем,

– заявил Буданов.

Он добавил, что важно не терять времени и работать над созданием новой архитектуры безопасности в Европе. Чиновник подчеркнул, что Украина должна стать ее неотъемлемой частью.

Напомним, что недавно Кирилл Буданов уже комментировал возможные переговоры. Глава ОП утверждал, что война вряд ли закончится до весны 2027 года.

Вместе с тем он говорил, что Россия попытается заставить Украину капитулировать в ходе очередной стратегической зимней бомбардировочной кампании.