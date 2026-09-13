Майбутня зустріч стосуватиметься питань поступового зменшення повітряних ударів. Про це очільник ОП розповів під час виступу на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Буданов?

На полях YES Кирило посадовець провів зустрічі з радниками з питань національної безпеки країн-партнерів:

з Гюнтером Зауттером з Німеччини;

з Еммануелем Бонном з Франції;

з Фабріціо Саджо з Італії;

з Джонатаном Пауеллом з Великої Британії.

Також Буданов провів окрему зустріч із британською стороною, щоб узгодити спільну позицію та обговорити важливі рішення. Глава ОП зазначив, що головна мета нового раунду перемовин, який може відбутись на початку жовтня, полягатиме у зниженні інтенсивності обстрілів та пошуку ефективних механізмів для зменшення загроз з повітря.

Основним питанням якраз і буде чорноморське судноплавство, зменшення кількості ударів по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі і тому подібному. Всі обмінялися думками із цього приводу. Росіяни чудово знають, теж думають, що з цим робити. Чекаємо,

– заявив Буданов.

Він додав, що важливо не втрачати часу і працювати над створенням нової архітектури безпеки у Європі. Посадовець підкреслив, що Україна має стати її невід’ємною частиною.

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Буданов вже коментував можливі переговори. Глава ОП стверджував, що війна навряд чи закінчиться до весни 2027 року.

Натомість він казав, що Росія спробує примусити Україну до капітуляції під час чергової стратегічної зимової бомбардувальної кампанії.