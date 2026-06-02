Никаких территориальных уступок и отказа от Донбасса: Буданов об условиях проведения переговоров

Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что позиция Украины на переговорах остается неизменной. Он подчеркнул, что Киев не пойдет на территориальные уступки и не откажется от Донбасса.

Об этом Буданов рассказал на международном Форуме "Архитектура Безопасности".

О каких условиях рассказал Буданов?

Во время выступления Буданов заявил, что главное оружие Украины в этой войне – это внутреннее единство и сплоченность. Он отметил, что позиция Киева относительно переговоров остается неизменной.

Мы останавливаем боевые действия на текущей линии соприкосновения без территориальных уступок или отказа от Донбасса,

– подчеркнул Буданов.

Руководитель ОП отметил, что власть Украины прекрасно понимает риски превращения территорий в так называемые "серые зоны", поэтому гарантии безопасности и фиксация областей являются безальтернативными пунктами.

Он отметил, что россияне уже давно начали ощущать на себе последствия начала полномасштабного вторжения в Украину, а дальнобойные удары Украины разрушили мифы о "всесильности России".

Буданов заявил, что диктатор Путин будет делать все возможное для того, чтобы удержать ситуацию, а это создаст для Украины определенное окно для достижения справедливого мира дипломатическим путем на условиях Киева.

Что известно о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией?

Россия теряет инициативу на фронте, и количество ее потерь неуклонно растет. На фоне этого Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к зиме может появиться идеальное окно возможностей для переговоров с Россией.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун заметил, что не видит признаков того, что Путин готов завершать войну. Он продолжает рассказывать своим генералам, что ситуация в Украине переходит из сложной в катастрофическую.

Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили свой визит в Киев. Это свидетельствует, что переговорный процесс по окончанию войны продолжается.