"Это будет трио": экс-посол Чалый назвал возможный формат переговоров о прекращении войны

После нескольких месяцев дипломатических контактов, посвященных завершению войны, вопрос о формате будущих переговоров остается одним из ключевых. По словам дипломата, в этом процессе могут быть заинтересованы не только Украина, Россия и США.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью 24 Каналу назвал возможный формат, при котором к переговорам могут присоединиться сразу несколько влиятельных международных игроков. Он считает, что особую роль в этом процессе может сыграть Китай.

Каков возможный формат переговоров?

По мнению Чалого, потенциальные переговоры о прекращении войны могут проходить в формате, который условно можно назвать "трио".

Европа в таком случае могла бы выступать совместно с Великобританией. В то же время отдельными сторонами оставались бы Вашингтон и Пекин.

Это будет трио: Европа плюс Великобритания, Соединенные Штаты и Китай,

– отметил Чалый.

По его словам, такой формат может быть связан с необходимостью привлечь к процессу государства, которые оказывают значительное влияние на ситуацию вокруг войны.

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Какую роль может сыграть Китай?

Чалый обратил внимание на то, что Китай обладает отдельными рычагами влияния на Россию. Именно поэтому, по его мнению, Пекин потенциально может быть вовлечен в более широкий переговорный процесс.

Впрочем, дипломат подчеркнул, что участие Китая не означает автоматической готовности Пекина поддержать любые договоренности. Речь идет прежде всего о возможности использовать его влияние в поиске решения.

Чалый также отметил, что важно различать непосредственные переговоры о прекращении огня и более широкий процесс, который может касаться будущего европейской безопасности.

По словам дипломата, для завершения войны потребуется не только соглашение между Киевом и Москвой. В процессе могут быть заинтересованы государства, от которых будет зависеть дальнейшее выполнение потенциальных договоренностей и архитектура безопасности после завершения боевых действий.

Отметим, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится 22 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она запланирована на 20:15 по киевскому времени.

По данным источников "Радио Свобода", вместе с Трампом в переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Среди тем беседы могут быть завершение войны и энергетическое перемирие.