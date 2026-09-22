Колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв'ю 24 Каналу назвав можливий формат, за якого до переговорів можуть долучитися одразу кілька потужних міжнародних гравців. Він вважає, що окрему роль у цьому процесі може відіграти Китай.

Який можливий формат переговорів?

На думку Чалого, потенційні переговори про завершення війни можуть відбуватися у форматі, який умовно можна назвати "тріо".

Європа в такому випадку могла б виступати спільно з Великою Британією. Водночас окремими сторонами залишалися б Вашингтон та Пекін.

Це буде тріо: Європа плюс Велика Британія, Сполучені Штати і Китай,

– зазначив Чалий.

За його словами, такий формат може бути пов'язаний із необхідністю залучити до процесу держави, які мають значний вплив на ситуацію навколо війни.

Повне інтерв'ю з Валерієм Чалим: дивитись відео

Яку роль може відіграти Китай?

Чалий звернув увагу на те, що Китай має окремі важелі впливу на Росію. Саме тому, на його думку, Пекін потенційно може бути залучений до ширшого переговорного процесу.

Втім дипломат наголосив, що участь Китаю не означає автоматичної готовності Пекіна підтримати будь-які домовленості. Йдеться передусім про можливість використати його вплив у пошуку рішення.

Чалий також зазначив, що важливо розрізняти безпосередні переговори про припинення вогню та ширший процес, який може стосуватися майбутнього європейської безпеки.

За словами дипломата, завершення війни потребуватиме не лише домовленості між Києвом і Москвою. У процесі можуть бути зацікавлені держави, від яких залежатиме подальше виконання потенційних домовленостей та архітектура безпеки після завершення бойових дій.

Заважимо, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться 22 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона запланована на 20:15 за київським часом.

За даними джерел "Радіо Свобода", разом із Трампом у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Серед тем розмови може бути завершення війни та енергетичне перемир'я.