Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські державні ЗМІ.

Що у Кремлі кажуть про відновлення діалогу з Україною?

За словами Пєскова, Москва розраховує на продовження переговорного процесу між Росією, Україною та США.

Водночас він не назвав конкретних термінів можливого відновлення зустрічей і зазначив, що наразі жодних реальних зрушень у цьому питанні немає.

До слова, у Кремлі анонсували новий раунд переговорів між США та Росією найближчими тижнями.

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков зазначив, що головною темою майбутніх переговорів буде усунення так званих "подразників" у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Йдеться про питання, які створюють напруженість між двома країнами.

Водночас російський дипломат не повідомив, де саме може відбутися зустріч, хто візьме в ній участь і які питання обговорюватимуть.

Нагадаємо, що візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви і Києва на початку вересня ознаменував відновлення переговорів щодо війни в Україні.

Сторони заявляли про підготовку нової зустрічі у тристоронньому форматі. Володимир Зеленський наголошував, що її темами мають стати енергетика, експорт зерна та обмін полоненими.