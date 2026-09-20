Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, розкривши головну тему майбутнього контакту.

Що відомо про нові переговори Росії зі США?

За його словами, такі контакти вже певною мірою набули регулярного характеру.

Найближчими тижнями,

– заявив Рябков, відповідаючи на запитання про терміни запланованих переговорів.

Російський дипломат зазначив, що Москва вважає подібні зустрічі корисними, однак поскаржився на недостатні темпи змістовного просування у відносинах між країнами.

Ми вважаємо, що це корисно. Інша справа, що темп просування зі змістовного погляду нижчий за бажаний і нижчий за очікуваний. Проте ми від цього не відмовляємося, ми й надалі рухатимемося,

– сказав Рябков.

Головною темою майбутнього контакту стане усунення "подразників" у відносинах Росії та США. Водночас конкретних деталей щодо місця проведення зустрічі, її учасників чи переліку питань Рябков не розкрив.

Водночас Путін заявив, що Київ нібито робить усе, аби не допустити миру та переговорів. За його словами, українська сторона нібито намагається перешкоджати досягненню будь-яких домовленостей.

Таку заяву Путін зробив під час засідання Військово-промислової комісії Росії. Засідання було присвячене, зокрема, питанням розвитку російського оборонно-промислового комплексу.

Напередодні Кремль повідомляв, що учасники мали обговорити нову державну програму озброєнь. Під час засідання Путін також заявив про нібито значне зростання виробництва російської оборонної продукції. Зокрема, він стверджував, що випуск засобів ураження та боєприпасів від початку повномасштабного вторгнення зріс у 22 рази, а виробництво безпілотників – у десятки разів.

Однак ще на початку вересня Путін говорив про можливість конструктивних мирних переговорів між Росією та Україною. У Києві раніше заявляли про готовність до дипломатичного процесу за умови припинення російської агресії та надання реальних гарантій безпеки.