Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Пивненко для Анны Максимчук.

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Что будет с войском после подписания мирного соглашения

Командующий Нацгвардии Украины отметил, что война не может остановиться в один миг. Даже при условии подписания мирного соглашения, для стабилизации фронта нужно несколько месяцев, возможны хаотичные столкновения между сторонами. Он оценивает этот срок в полгода.

Будет "оттормаживание", будут где-то 2–3 месяца какие-то выстрелы, хаотичные движения. Не ко всем команды сразу дойдут – как к нашим, так и к ним,

– считает генерал.

В то же время Пивненко считает, что армия Украины должна сохраняться на уровне около 600 000 человек. Формирование такого войска также займет время, ведь состоится демобилизация. Впрочем, большинство военных, по его мнению, вернется в армию по собственному желанию в течение определенного времени. Армия в 600 000, по его словам, сформируется без проблем.

Напомним, Александр Пивненко также объяснил, почему в Украине нет демобилизации. Он заявил, что бригады недоукомплектованы, и только 30-35% потребности закрывается рекрутингом.