Это прежде всего требует использования нетрадиционных методов для избежания обнаружения силами ПВО врага. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Как удалось уничтожить пусковую установку "Искандер"

Генерал армии отметил, что эффективнее всего уничтожать ракетные комплексы на их базах, именно там, где эти ракеты производятся и где размещаются самолеты-носители.

Эти объекты должны быть тщательно разведаны и обнаружены, чтобы можно было подготовить и провести удар. Также важно, чтобы удары были нанесены нетрадиционным способом, чтобы противник не смог нейтрализовать наши действия с помощью ПВО.

Это также касается "Шахедов". Сбивать их с помощью систем Patriot или IRIS/T очень трудно. Главное – таких средств у нас не так много, поэтому они могут защищать только отдельные города или сектора.

Обратите внимание! Вероятно, с помощью поврежденных "Искандеров" россияне хотели нанести удар по Киеву.

Сейчас именно этот подход, когда военные наносят удары на расстоянии 300, 500, 1000 или даже 3000 км на территории России, значительно снижает эффективность их атак по нашей территории. Однако это требует тщательной подготовки, разведки и использования передовых технологий, например искусственный интеллект, чтобы отвлечь внимание российской контрразведки от наших действий.

Это сложная работа, которая требует больших ресурсов: людей, техники и, особенно, высокотехнологичных средств,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Одним из важных аспектов является информирование мира о том, как Россия использует "Искандеры" для атак на мирное население. Эти ракеты бьют по детским садам, школах, жилых домах и торговых центрах. Необходимо показать всему миру, что эти удары являются террористическими и что они приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Напомним, что 3 июня утром Россия нанесла удар по центру Сум из РСЗО дальнего действия. В результате обстрела повреждены жилые дома, дорожное покрытие, помещения больницы и автомобили.