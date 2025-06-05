Це насамперед вимагає використання нетрадиційних методів для уникнення виявлення силами ППО ворога. Детальніше про це 24 Каналу розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Як вдалося знищити пускову установку "Іскандер"

Генерал армії зазначив, що найефективніше знищувати ракетні комплекси на їхніх базах, саме там, де ці ракети виробляються і де розміщуються літаки-носії.

Ці об'єкти повинні бути ретельно розвідувані та виявлені, щоб можна було підготувати і провести удар. Також важливо, щоб удари були завдані нетрадиційним способом, щоб противник не зміг нейтралізувати наші дії за допомогою ППО.

Це також стосується "Шахедів". Збивати їх за допомогою систем Patriot чи IRIS/T дуже важко. Головне – таких засобів у нас не так багато, тому вони можуть захищати лише окремі міста або сектори.

Зверніть увагу! Ймовірно, за допомогою пошкоджених "Іскандерів" росіяни хотіли завдати удару по Києву.

Зараз саме цей підхід, коли військові завдають ударів на відстані 300, 500, 1000 або навіть 3000 км на території Росії, значно знижує ефективність їхніх атак по нашій території. Однак це вимагає ретельної підготовки, розвідки та використання передових технологій, як-от штучний інтелект, щоб відволікти увагу російської контррозвідки від наших дій.

Це складна робота, яка потребує великих ресурсів: людей, техніки і, особливо, високотехнологічних засобів,

– наголосив Микола Маломуж.

Одним із важливих аспектів є інформування світу про те, як Росія використовує "Іскандери" для атак на мирне населення. Ці ракети б'ють по дитячих садках, школах, житлових будинках та торгових центрах. Необхідно показати всьому світу, що ці удари є терористичними і що вони призводять до численних жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, що 3 червня вранці Росія завдала удару по центру Сум із РСЗВ дальньої дії. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття, приміщення лікарні та автомобілі.