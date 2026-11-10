Рекордные потери ударили по "аппетитам" России: чего ожидать от переговоров в Абу-Даби

В ОАЭ уже начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о прекращении войны в Украине. Этот день покажет, на что на самом деле готов враг.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, нынешние переговоры покажут, настроена ли Россия вообще вести переговоры и стремиться к завершению войны. Вполне вероятно, что в Кремле и дальше будут затягивать процесс, чтобы не было никакого результата.

Россия пока не упоминает о территориях

Как отметил Мусиенко, на этапе подготовки к встрече стороны озвучивали совершенно разные приоритеты. Президент Владимир Зеленский четко подчеркнул необходимость шагов по деэскалации. Речь идет об энергетическом перемирии, сокращении обстрелов гражданских объектов и безопасности в Черном море для функционирования торговых маршрутов. При этом российский диктатор Путин хочет обсуждать дальнейшую "архитектуру безопасности".

В этот блок входят вопросы послевоенной конфигурации. Также в рамках этой темы обязательно будут подниматься вопросы восстановления Украины и предоставления ей гарантий безопасности. Отдельным пунктом, по которому можно прийти к консенсусу, остается обмен пленными.

Интересно, что в основу переговоров пока не ставят территориальный вопрос. В прошлом году переговорный процесс на этом застрял. Россия настаивала, чтобы мы вывели войска из Донецкой области, и все. Сейчас, учитывая рекордные потери, россияне признают, что не в состоянии в данный момент реализовать планы по захвату Донецкой области. У них нет военного аргумента, чтобы настаивать на этой теме. Если же они поднимут этот вопрос, то это сразу покажет, что у оккупантов не все гладко на фронте,

– отметил Мусиенко.

Мусиенко объяснил, почему нужно ожидать от переговоров: смотрите видео 24 Канала

На данный момент можно сказать, что определенные позитивные ожидания относительно переговоров есть. Однако вряд ли будут приняты прорывные решения. Россия продолжает воевать и терроризировать мирных жителей. Силы обороны наносят врагу значительные потери, чтобы заставить его пойти на завершение войны.

Добавим, что в Абу-Даби уже начались трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Специальный посланник Трампа Джаред Кушнер уже заявлял, что Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну в Украине.