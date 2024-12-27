Россия истощается, но Путин отверг предложение Трампа касательно мира: о чем это свидетельствует

Глава Кремля отказывается от предложения мирного плана, подготовкой которого занимается администрация нового президента США Трампа. Оно касается отсрочки вступления Украины в НАТО. Путин заявил, что Россия в целом против этого вступления, неважно через какой период.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, что Россия таким образом пытается поднимать ставки, хочет дорого продать свое согласие на то, чтобы сесть за стол переговоров.

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Какой "пряник" ожидает Путин от США

В Кремле, по словам политолога, понимают, что со стороны США будет и "кнут", и "пряник". США не применят "кнут", пока Россия не даст конкретного ответа и не создаст условия, чтобы переговоры сорвались.

Мы видим, как Лавров выступает и говорит, что "за" переговоры, но на ультимативных условиях. Россия ждет, чтобы ей предложили определенный "пряник" и чтобы он был "пожирнее". К сожалению, в команде Трампа так же рассуждают в разрезе "кнутов" и "пряников",

– отметил Саакян.

По мнению политолога, вполне вероятно, что команда Трампа попытается предложить определенные "пряники" российскому диктатору. В частности, Кремль сегодня хочет получить снятие санкционного давления, хотя бы частично, чтобы иметь доступ к активам и технологиям.

Это необходимо России, чтобы зализать свои раны, пополнить возможности для ведения боевых действий и выйти на новый уровень этой войны, потому что Россия завершать ее не собирается,

– подчеркнул Саакян.

Месседж Украине от США

В команде Трампа в последнее время все больше понимают, что Кремль не желает останавливать свою вооруженную агрессию. Последние заявления Келлога, что новый лидер США не хочет повторять ошибок Минского соглашения, был месседжем Украине и европейским партнерам.

Это сообщение, по словам политолога, должно было показать, что в окружении нового президента США адекватные люди и прекрасно понимают угрозы и риски, а также то, что переговорный процесс не является сам по себе добром. Наоборот, он может стать ловушкой, а переговоры и перемирие привести к еще более кровавой войне. США, по мнению Саакяна, точно не хотят этого.

"А именно это является интересом России с точки зрения этих переговоров. Именно такой вариант, чтобы Украину можно было с помощью переговоров дестабилизировать и затормаживать в потенциальном послевоенном восстановлении, при этом иметь большие возможности для своего перевооружения", – отметил Саакян.

Россия сейчас истощается. Такой сильной, как летом 2024 года, она, по убеждению политолога, больше не будет. Все кривые ее способностей вести войну на истощение показывают траекторию вниз, причем ускоряясь.