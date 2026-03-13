Там целая "Санта-Барбара", – Зеленский о следующих переговорах Украины, России и США

Президент Зеленский прокомментировал состояние мирных переговоров. Он назвал подготовку к ним "целой Санта-Барбарой".

Трехсторонняя встреча должна была пройти на следующей неделе, но ее снова перенесли по просьбе США. Об этом рассказал Зеленский после визита во Францию 13 марта, передает Общественное.

Смотрите также Не получит больше украинской земли, – Келлог раскритиковал Путина и указал на его неудачи

Что известно о мирных переговорах?

Задержки в процессе переговоров по миру в Украине происходят из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Американская делегация не хочет покидать страну.

Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает выезжать сейчас с территории Соединенных Штатов Америки,

– рассказал президент Украины.

Украинская сторона готова прилететь в американские Майами или Вашингтон, или в любую другую страну.

Российская сторона требует альтернативные локации – Турцию или Швейцарию. США на это не соглашаются.

"Зависит от американцев. Они организаторы этой встречи. Ждем от них", – подытожил Зеленский.

К слову, 12 марта во Флориде прошла встреча США и России. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт. Но детали повестки дня не раскрывались.

