Там целая "Санта-Барбара", – Зеленский о следующих переговорах Украины, России и США
- Переговоры между Украиной, Россией и США перенесли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а американская делегация не хочет покидать страну.
- Украина готова к встрече в США, но Россия настаивает на альтернативных локациях, таких как Турция или Швейцария, что США не принимают.
Президент Зеленский прокомментировал состояние мирных переговоров. Он назвал подготовку к ним "целой Санта-Барбарой".
Трехсторонняя встреча должна была пройти на следующей неделе, но ее снова перенесли по просьбе США. Об этом рассказал Зеленский после визита во Францию 13 марта, передает Общественное.
Что известно о мирных переговорах?
Задержки в процессе переговоров по миру в Украине происходят из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Американская делегация не хочет покидать страну.
Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает выезжать сейчас с территории Соединенных Штатов Америки,
– рассказал президент Украины.
Украинская сторона готова прилететь в американские Майами или Вашингтон, или в любую другую страну.
Российская сторона требует альтернативные локации – Турцию или Швейцарию. США на это не соглашаются.
"Зависит от американцев. Они организаторы этой встречи. Ждем от них", – подытожил Зеленский.
К слову, 12 марта во Флориде прошла встреча США и России. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт. Но детали повестки дня не раскрывались.
Война в Украине: последние новости
На днях бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что скорейшее прекращение огня между Украиной и Россией возможно при одном условии – если Путин поймет, что больше ничего не получит. Кэллог также добавил, что санкции наносят серьезный удар по российской экономике.
Между тем российские пропагандисты доносят до россиян, что боевые действия вроде бы скоро закончатся и все протекает по плану. Но это на самом деле свидетельствует о неудачах в планах Путина. Об этом в эфире 24 Канала отметил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Он также добавил, что Москва хотела бы, чтобы программа PURL, в рамках которой Европа закупает для ВСУ американское оружие, прекратила действовать, потому что так страна-террористка надеется дожать Украину.