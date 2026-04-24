Есть 2 основных ключа: эксперт сказал, что заставит Россию к уступкам

Заставить Россию к уступкам можно только через силу. На это способны только украинские бойцы, которые делают для этого все возможное.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил 24 Каналу, что есть 2 главных ключа к принуждению врага. Говорится о тыле и производителях оружия.

"Прежде всего наши военные демонстрируют чудо стойкости, делают все возможное и невозможное. Наш тыл и производители оружия – это наш ключ. Россия способна к уступкам только тогда, когда ей очень хорошо дают по зубам", – подчеркнул он.

Как заставить Россию к уступкам?

Дмитрий Жмайло напомнил, что украинские морские дроны отогнали Черноморский флот России в Новороссийск, значительная часть была уничтожена. Тогда оккупанты согласились на зерновое перемирие. После ударов по территории России враг заговорил о воздушном перемирии. А когда ВСУ во время Курской операции взяли срочников и кадыровцев, то Кремль согласился на обмен пленными без стран-посредников.

Поэтому только задача точечных поражений сможет заставить Россию к диалогу. Уже американцы попытались. Мне кажется, только ленивый не участвовал в этих переговорах. На земле ничего не изменилось. Поэтому только сила реально может заставить Россию к уступкам в том или ином вопросе,

– подчеркнул эксперт.

Переговоры Украины и России: главное

Владимир Зеленский прокомментировал возобновление переговоров Украины и России. Президент заявил, что Киев готов к любому формату и встрече в любой момент. Однако вопрос возобновления мирных переговоров, а также их формата и времени зависят не от Украины.

Также украинский лидер назвал приоритетные места, где мог бы состояться новый раунд переговоров. В частности, это Турция, Ближний Восток. Категорическая позиция только по 2 странам – это невозможно на территории России и Беларуси.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским. Но, по его мнению, встреча будет результативной только на этапе "финализации договоренностей", а Россия, мол, не видит признаков готовности Украины к мирному урегулированию.