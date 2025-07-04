Путин отверг призыв Трампа к миру: в ISW объяснили, как диктатор может использовать переговоры

Президент США Дональд Трамп 3 июля провел еще один телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Кремля в очередной раз отверг призыв американского лидера о прекращении огня и скорейшего завершения войны в Украине.

Он также заявил, что Россия "не отступит от своих целей" и "достигнет их". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Института изучения войны (ISW).

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Какие планы Путина относительно Украины

Аналитики ISW отмечают, что такие заявления диктатора вместе с очередными апелляциями к "необходимости устранить коренные причины" российской агрессии свидетельствуют, что Россия не собирается вести содержательные переговоры о завершении войны. Зато переговорный процесс Кремль использует исключительно как способ добиться от США новых уступок.

Стоит заметить, что после разговора Путина с Трампом помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что президент США снова поднял вопрос быстрого завершения войны России против Украины.

На это Путин ответил, что Россия якобы остается "приверженной" завершению войны путем переговоров – и тут же, по словам Ушакова, заявил, что Москва "достигнет своих целей" и не отступит от них, а также "устранит коренные причины", которые привели к войне.

По словам аналитиков, эти слова равнозначны признанию, что Москва намерена "продолжать войну на своих условиях.

Ушаков также заявил, что Путин и Трамп обсудили возможность третьего раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле и "договорились, что мирные переговоры продолжатся в двустороннем формате" в неопределенную дату.

В то же время Путин и Трамп якобы не обсуждали недавнее прекращение Штатами поставок военной помощи Украине, а говорили о "двусторонних экономических проектах, в частности в энергетической и космической сферах".

В ISW говорят, что Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно упоминали о необходимости для любого будущего мирного урегулирования устранения якобы "коренных причин" войны, намекая на непреклонные требования России по изменению режима в Украине, нейтралитета государства и изменений в основополагающей политики открытых дверей НАТО.

Сейчас Россия остается незаинтересованной в добросовестных мирных переговорах о прекращении войны. Аналитики отметили, что путинские заявления о том, что Россия не отступит от своих целей в очередной раз подтверждают намерения диктатора продолжать войну и его веру в то, что в случае невозможности заставить Украину капитулировать дипломатическими средствами – Москва сможет достичь этого силой.

Такая позиция вступает в прямое противоречие с призывами Трампа к быстрому прекращению войны.

Кроме этого, стоит заметить, что на протяжении последних недель из Кремля постоянно звучали заявления, что Москва пока не имеет планов по проведению третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Поэтому остается непонятным, когда именно такие переговоры могут возобновиться и произойдет ли это вообще.

Аналитики ISW отмечают, что Россия ранее использовала мирные переговоры с Украиной в Стамбуле, чтобы скрыть собственную незаинтересованность в содержательных переговорах, и любые будущие украинско-российские переговоры на чьих-то условиях, кроме киевских, вряд ли приведут к желаемому Трампом быстрому завершению войны и справедливому миру.

Зато в WSJ говорят, что Россия наращивает наступления на Украину, пользуясь приостановлением помощи со стороны США. Аналитики считают, что Москва пытается "перемолоть" украинские ресурсы и подорвать поддержку Запада.