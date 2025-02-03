Об этом польский лидер заявил в интервью Financial Times, сообщает 24 Канал.

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Дуда настаивает на участии Польши в мирных переговорах между Украиной и Россией

Дуда отметил, что если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".

"Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм,, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", – отметил он.

В то же время лидер Польши скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину.

"Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска", – сказал польский президент.