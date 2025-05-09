Ермак рассказал, на какой стадии переговорный процесс по завершению войны в Украине
- Андрей Ермак сообщил, что продолжается процесс консультаций по урегулированию войны в Украине, в частности обсуждается 30-дневное прекращение огня с Россией.
- Украина готовит дополнительные санкции в случае отказа России от перемирия, и выражает надежду на быстрый прогресс в этом вопросе.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался о переговорном процессе по урегулированию войны в Украине. А также рассказал, на какой стадии обсуждения.
По его словам, сейчас продолжается процесс консультаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.
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Что сказал Ермак о переговорах
Вспоминая о переговорах, глава Офиса Президента отметил, что вчера, 8 мая, украинский глава государства Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп разговаривали о 30-дневном прекращении огня.
Он подчеркнул, что Украина рассматривает различные варианты по этому поводу. А также отметил важность того, что стратегические партнеры государства поддерживают его.
Сегодня процесс на этапе по определению, если Россия не принимает этих условий (30-дневного перемирия – 24 Канал) начинается процесс дополнительного давления, в первую очередь очень сильных санкций,
– объясняет Ермак.
Он также выразил надежду, что, поскольку Украина занимает проактивную позицию, этот процесс будет двигаться быстро и способствовать окончанию войны.
Ранее Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией только после полного прекращения огня. Он подчеркнул, что Киев не признает оккупацию своих территорий, однако, осознает необходимость обсуждения некоторых вопросов с Москвой.