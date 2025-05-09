Ермак рассказал, на какой стадии переговорный процесс по завершению войны в Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался о переговорном процессе по урегулированию войны в Украине. А также рассказал, на какой стадии обсуждения.

По его словам, сейчас продолжается процесс консультаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Что сказал Ермак о переговорах

Вспоминая о переговорах, глава Офиса Президента отметил, что вчера, 8 мая, украинский глава государства Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп разговаривали о 30-дневном прекращении огня.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает различные варианты по этому поводу. А также отметил важность того, что стратегические партнеры государства поддерживают его.

Сегодня процесс на этапе по определению, если Россия не принимает этих условий (30-дневного перемирия – 24 Канал) начинается процесс дополнительного давления, в первую очередь очень сильных санкций,

– объясняет Ермак.

Он также выразил надежду, что, поскольку Украина занимает проактивную позицию, этот процесс будет двигаться быстро и способствовать окончанию войны.

Ранее Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией только после полного прекращения огня. Он подчеркнул, что Киев не признает оккупацию своих территорий, однако, осознает необходимость обсуждения некоторых вопросов с Москвой.