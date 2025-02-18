Марко Рубио отметил, что ️Евросоюз должен сесть за стол переговоров, ведь он вводил вместе с США санкции против России. Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что неизвестно, когда европейские страны присоединятся к переговорам, но это неизбежно.

Важно Переговоры России и США: все, что известно об итогах переговорного процесса

Будет непросто

Фесенко отметил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил о том, что в переговорах должны принять участие две воюющие страны – Россия и Украина, а также США – как посредник.

Это был намек, что Европе в этой структуре нет места. Хотя Келлог уточнил, что США никого не будут исключать из переговоров, в частности Европу. Поэтому переговоры с ней могут быть, но параллельно,

– объяснил политолог.

Возникает вопрос о возможной отмене санкций. Рубио намекнул, что европейцы примут участие в переговорах не на первом этапе, но все же будут привлечены к переговорному процессу. Именно из-за вопроса санкций.

Обратите внимание! Евросоюз продолжит вводить санкции против России, даже если Вашингтон решится отменить ограничения. Более того, Европейская комиссия подтвердила, что планирует применить 16-й пакет санкций против страны-агрессора.

Можно предположить, по его словам, как это произошло. Американцы пообещали и уже не впервые поэтапно отменить санкции в обмен на реальное прекращение войны против Украины. Однако Россия ответила, что большая часть санкций не США, а Европы.

США и Россия имеют мизерный объем двусторонней торговли в настоящее время. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Их экспорт – импорт – на уровне более 200 миллионов долларов,

– подчеркнул он.

В то же время с Европой у россиян были большие объемы торговли. Поэтому они хотят, чтобы Евросоюз отменил санкции. А как это сделать, если Европа не будет участвовать в переговорах? Тогда американцы и заявили, что Европа к ним присоединится.

Однако отменить санкции против России будет очень не просто. Значительная часть европейских стран могут быть принципиально против этого. Особенно, если Россия не пойдет на реальные уступки Украине и не будет прекращена война,

– отметил Владимир Фесенко.

США это тоже понимают, добавил он, и будут вынуждены подключить Европу к переговорному процессу.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио после переговоров США и России в Саудовской Аравии отметил, что Евросоюз должен когда-то присоединиться к переговорам из-за того, что он также вводил санкции против России. По мнению Рубио, цель переговорного процесса – завершить войну в Украине "справедливым, длительным, устойчивым и приемлемым решением для всех сторон".