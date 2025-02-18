Марко Рубіо наголосив, що ️Євросоюз має сісти за стіл переговорів, адже він запроваджував разом із США санкції проти Росії. Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що невідомо, коли європейські країни долучаться до перемовин, але це неминуче.

Важливо Переговори Росії та США: усе, що відомо про підсумки переговорного процесу

Буде непросто

Фесенко наголосив, що під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог говорив про те, що в переговорах мають взяти участь дві воюючі країни – Росія і Україна, а також США – як посередник.

Це був натяк, що Європи в цій структурі немає місця. Хоча Келлог уточнив, що США нікого не виключатимуть з переговорів, зокрема Європу. Тому перемовини з нею можуть бути, але паралельно,

– пояснив політолог.

Постає питання щодо можливого скасування санкцій. Рубіо натякнув, що європейці візьмуть участь у переговорах не на першому етапі, але все ж таки будуть залучені до переговорного процесу. Саме через питання санкцій.

Зверніть увагу! Євросоюз продовжить запроваджувати санкції проти Росії, навіть якщо Вашингтон наважиться скасувати обмеження. Ба більше, Європейська комісія підтвердила, що планує застосувати 16-й пакет санкцій проти країни-агресорки.

Можна припустити, за його словами, як це відбулося. Американці пообіцяли і вже не вперше поетапно скасувати санкції в обмін на реальне припинення війни проти України. Проте Росія відповіла, що більша частина санкцій не США, а Європи.

США та Росія мають мізерний обсяг двосторонньої торгівлі на цей час. Йдеться про декількасот мільйонів доларів. Їхній експорт – імпорт – на рівні більш як 200 мільйонів доларів,

– підкреслив він.

Водночас з Європою у росіян були великі обсяги торгівлі. Тому вони хочуть, щоб Євросоюз скасував санкції. А як це зробити, якщо Європа не буде брати участь в переговорах? Тоді американці і заявили, що Європа до них долучиться.

Однак скасувати санкції проти Росії буде дуже не просто. Значна частина європейських країн можуть бути принципово проти цього. Особливо, якщо Росія не піде на реальні поступки щодо України і не буде припинена війна,

– відзначив Володимир Фесенко.

США це теж розуміють, додав він, і будуть змушені під'єднати Європу до переговорного процесу.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо після переговорів США та Росії у Саудівській Аравії наголосив, що Євросоюз має колись долучитися до перемовин через те, що він також вводив санкції проти Росії. На думку Рубіо, мета переговорного процесу – завершити війну в Україні "справедливим, тривалим, стійким і прийнятним рішенням для всіх сторін".