Відповідну інформацію він повідомив у вівторок, 18 лютого, за підсумками зустрічі з російською делегацією у Саудівській Аравії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Є санкції, які доцільно зняти з Росії в обмін на зупинку вогню: економіст здивував парадоксом

Яку заяву зробив Рубіо

Держсекретар США заявив, що задля припинення війни в Україні всі сторони повинні буи згодні з умови потенційної угоди. За його словами, "вона має бути прийнятною для них".

Крім того, він заявив, що єдиним лідером у світі, який може завершити війну та "навіть зібрати людей разом, щоб почати говорити про це серйозно", є президент США Дональд Трамп.

Зустріч з російськими представниками він назвав "першим кроком на довгому і важкому шляху", зазначивши, що для закінчення будь-якого конфлікту, "всі сторони мають піти на поступки".

Водночас, на його думку, було б неправильно "визначати їх наперед". Марко Рубіо натякнув на подальшу роль Європейського Союзу у цьому питанні та знаття накладених санкцій з Росії.

Є й інші сторони, на які накладено санкції, Європейському Союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що на них також накладено санкції,

– наголосив він.

Американський посадовець додав, що метою є завершення війни на умовах, які будуть "справедливими, довготривалими, стійкими та прийнятними для всіх сторін", зауваживши на подальшій взаємодії.

До слова, незадовго до цього він сказав, що сторони погодили чотири принципи за підсумками переговорів по Україні. США та Росія домовилися відновити функціонування дипломатичних установ в обох країнах.