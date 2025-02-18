Такий несподіваний феномен пояснив у розмові з 24 Каналом ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук та банкір Олександр Савченко. За його словами, є деякі санкції, які узагалі краще зняти з Росії і від цього всі лише виграють.

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Чому деякі санкції допомагають Росії і шкодять Заходу

Спецпредставник США у питаннях Росії та України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Москви для завершення війни. Однак такий варіант раніше обговорювати за умови, що Путін не захоче піти на перемовини.

А от якщо Росія сяде за стіл переговорів, то може вимагати від США скасувати санкції.

Трамп може на це піти, від нього можна чекати усього – він поки що "дитина" у геополітиці, але навколо нього є і дорослі. Тож є такі санкції, які не лише не шкодять Росії, а навпаки – підтримують її економіку і шкодять країнам, які ці санкції ввели,

– наголосив Олександр Савченко.

Доктор економічних наук пояснив це на прикладі заборони продажу в Росію "лакшері" товарів. За його словами, таке обмеження навпаки призводить до зростання російського ВВП, адже Москва менше імпортує. Простими словами, експорт – це "плюс", а імпорт – "мінус" від ВВП.

"Насамперед треба знімати санкції, які не працюють, шкодять економікам Заходу та підтримують економіку Росії. Їх є доволі багато. Наприклад, якщо Росія закупить елітних машин на мільярди доларів, то підтримає економіку умовно Німеччини, отримає "мінус" до ВВП та ще й не витратить цих коштів на війну. Така ж ситуація з алкоголем – нехай спиваються, головне, щоб зброю не купували", – зауважив банкір.

Скасування саме таких недієвих санкцій і можна запропонувати Дональду Трампу, якщо Владімір Путін погодиться на зупинку бойових дій. Водночас варто розуміти, що зняття санкцій – це не такий простий процес, як здається, адже деякі санкції були введені давно та за участі різних ешелонів влади.