Такой неожиданный феномен объяснил в разговоре с 24 Каналом ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук и банкир Александр Савченко. По его словам, есть некоторые санкции, которые вообще лучше снять с России и от этого все только выиграют.

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Почему некоторые санкции помогают России и вредят Западу

Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов удвоить санкции против Москвы для завершения войны. Однако такой вариант ранее обсуждать при условии, что Путин не захочет пойти на переговоры.

А вот если Россия сядет за стол переговоров, то может потребовать от США отменить санкции.

Трамп может на это пойти, от него можно ждать всего – он пока "ребенок" в геополитике, но вокруг него есть и взрослые. Поэтому есть такие санкции, которые не только не вредят России, а наоборот – поддерживают ее экономику и вредят странам, которые эти санкции ввели,

– отметил Александр Савченко.

Доктор экономических наук объяснил это на примере запрета продажи в Россию "лакшери" товаров. По его словам, такое ограничение наоборот приводит к росту российского ВВП, ведь Москва меньше импортирует. Простыми словами, экспорт – это "плюс", а импорт – "минус" от ВВП.

"Прежде всего надо снимать санкции, которые не работают, вредят экономикам Запада и поддерживают экономику России. Их довольно много. Например, если Россия закупит элитных машин на миллиарды долларов, то поддержит экономику условно Германии, получит "минус" к ВВП и еще и не потратит этих средств на войну. Такая же ситуация с алкоголем – пусть спиваются, главное, чтобы оружие не покупали", – заметил банкир.

Отмену именно таких недейственных санкций и можно предложить Дональду Трампу, если Владимир Путин согласится на остановку боевых действий. В то же время следует понимать, что снятие санкций – это не такой простой процесс, как кажется, ведь некоторые санкции были введены давно и при участии различных эшелонов власти.