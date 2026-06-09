"Будет окно возможностей": президент Эстонии назвал сроки возможных переговоров с Россией

В Эстонии считают, что европейские страны должны играть активную роль в будущих переговорах по завершению войны. В то же время там допускают, что уже в ближайшие месяцы может появиться дипломатическое "окно возможностей".

Об этом президент Эстонии Алар Карис сказал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

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Что сказал Карис о возможных переговорах с Россией?

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа должна быть полноценно вовлечена в процесс мирных переговоров по завершению войны в Украине, поскольку именно этого хочет Киев. По его словам, европейские государства способны существенно повлиять на ход возможных переговоров и способствовать давлению на Россию через дипломатические инструменты. В то же время он отметил, что пока не имеет уверенности относительно участия Соединенных Штатов в будущем переговорном процессе.

Карис подчеркнул, что никакие переговоры не могут происходить без участия всех сторон конфликта, и к этому необходимо готовиться уже сейчас. Он также предположил, что летом может открыться так называемое "окно возможностей" для активизации дипломатических усилий.

Эстонский президент добавил, что главной целью остается завершение войны, и для этого необходимо продолжать политическое и экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Напомним, Politico писало, что европейские страны активизируют участие в переговорах по завершению войны России против Украины и берут на себя большую роль в этом процессе. После встречи в Лондоне в ЕС заявили об усилении координации с США.

По словам представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса, европейские усилия заметно выросли. Он подчеркнул, что переговоры должны происходить при участии Украины, России, США и Европы. В договоренностях между европейскими лидерами также говорится о необходимости прекращения огня и использования нынешней линии фронта как основы для дальнейших переговоров, а также о гарантиях безопасности для Украины.