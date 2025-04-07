Без элементов принуждения страна-агрессор никогда не откажется от обстрелов Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Кремль так и не смог выполнить цели, которые ставил перед собой в 2022 году.

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США долго не будут ждать

Соединенные Штаты предложили России перейти к дипломатическим процессам, ожидая, что их адекватно воспримут. Но это оказалось ошибочной стратегией, ведь оккупанты не прекратили своих террористических обстрелов. Дональд Трамп хочет быстрых результатов, которых в такой ситуации, получить не может.

Украина синхронизировала свою позицию с американскими коллегами. Мы согласились на прекращение огня, но теперь дело за Россией. Понятно, что нужен мониторинг, потому что нарушения со стороны врага уже есть.

Несмотря на то, что Трамп достаточно быстрый в своих решениях, я думаю, что осталось еще немного. Хотя Россия отправляет своих переговорщиков как Дмитриев, чтобы "покупать" США, озвучивать странные предложения, например, по доступу к нефтяным месторождениям,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Важно заметить, что Россия имеет совсем другие месторождения, чем 10 лет назад. Их дебет значительно ниже. Более того, падение добычи российской нефти очевидно и не зависит от глобальных рынков. Россияне ежегодно теряют по 5 – 6% добычи. Это связано с техническими сложностями на скважинах.

Путин разрушает репутацию Трампа

Россия не имеет существенных возможностей "продать" что-то для Соединенных Штатов. Хотя мы постоянно слышим о совместных проектах в Арктике, нефтяные скважины.

В любом случае это не будет работать, хотя какое-то время они дальше будут предлагать это Соединенным Штатам. Публично Путин разрушает репутацию Трампа, потому что глава США постоянно говорит о том, что стороны существенно приблизились к мирному решению в войне,

– сказал советник главы ОПУ.

Для Трампа очень важно дипломатически завершить войну, но Путин продолжает делать то, что ему заблагорассудится. Учитывая то, что происходит на глобальном нефтяном рынке, а мы видим существенное падение цен даже на самые популярные марки, это существенно повлияет на ресурсные возможности России.

К тому же страны Ближнего Востока начинают собственное производство. Поэтому россияне хотят, пока еще есть время, хотят нанести как можно больше ударов по Украине и совершенно не обращают внимание на то, что предлагает Трамп.