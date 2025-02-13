Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сказал 24 Каналу, что Кремль готовился к переговорам. По одному из сценариев, чтобы у россиян не было лишних вопросов, им сейчас рассказывают, что Россия получит успех в войне.

Важно Путин накапливает ресурсы для войны в 2025 году и ведет определенную дипломатическую игру, – ЦПД

Должны воспринимать это как победу

Коваленко отметил, что заявления о реформах НАТО будут поданы так, что едва не была разрушена "архитектура безопасности в Европе". Также звучит нарратив, что однополярного мира уже нет, а появился многополярный, в котором Россия, мол, отвоевала свое место.

Россияне должны воспринимать это как победу. Однако некоторые российские военкоры отмечают, что это не окончательная война. Должна быть вторая война против Украины, когда будет сделана работа над ошибками, для того, чтобы дело было завершено,

– сказал руководитель ЦПД.

Должны понимать, чтобы ни произошло, но сектор безопасности и обороны Украины даже после того, как война завершится (хотя со стороны России нет признаков этого), будет дальше работать по противодействию гибридным угрозам, которые останутся.

Россия продолжит гибридную войну на ослабление Украины в любом случае. Она будет пытаться найти удобное время для того, чтобы снова пойти войной. Чтобы этого не произошло, нужны мощные гарантии безопасности для нашего государства от стран Запада. И дипломатия сейчас должна дать ответ на это,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, что в издании Bloomberg считают маловероятным, что Путин пойдет на более серьезные переговоры, "пока расходы войны не перевесят расходы мира". Глава Кремля пока не проявляет интереса к переговорам из-за того, что его войска, как он считает, имеют преимущество на фронте. Как пишет издание, Путин планировал захватить всю Украину, поэтому вряд ли будет доволен, если захватит только четыре украинских региона.

К теме Трамп заявил, что с "большой уверенностью" может говорить о желании Путина завершить войну