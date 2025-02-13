Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, если бы Запад имел политическую волю – то мог бы вполне жестко остановить Путина. Но пока они на это не готовы.

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Европа может доиграться

Как отметил Шейтельман, в свое время бывший председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр отмечал, что Альянс уничтожил бы российские войска в Украине, если бы у них не было ядерного оружия. Это почему-то сдерживает Запад и от менее резких шагов.

Кроме того, некоторые страны Запада недостаточно верят в то, что следующей целью России будут их союзники – страны Балтии. Литва, Латвия, Эстония, Польша и скандинавские страны прекрасно это понимают. А вот Западная Европа старается об этом не думать.

Неужели они верят, что Путин остановится, когда захватит достаточно земель? Для Путина и России никогда не будет достаточно. Россия не остановится, пока не будет уничтожена как государство. Так как это произошло с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Это единственный путь, как установить устойчивый мир в Европе,

– сказал Шейтельман.

Напомним, в Европе уже критиковали Трампа за его уступки Путину еще до начала переговоров. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет, чтобы переговоры по завершению войны были двусторонними с США. Но Украина не примет этого.