Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, якби Захід мав політичну волю – то міг би цілком жорстко зупинити Путіна. Але поки вони на це не готові.

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Європа може догратися

Як наголосив Шейтельман, свого часу колишній голова військового комітету НАТО Роб Бауер наголошував, що Альянс знищив би російські війська в Україні, якби у них не було ядерної зброї. Це чомусь стримує Захід і від менш різких кроків.

Крім того, деякі країни Заходу недостатньо вірять в те, що наступною ціллю Росії будуть їхні союзники – країни Балтії. Литва, Латвія, Естонія, Польща та скандинавські країни чудово це розуміють. А от Західна Європа старається про це не думати.

Невже вони вірять, що Путін зупиниться, коли захопить достатньо земель? Для Путіна та Росії ніколи не буде достатньо. Росія не зупиниться, доки не буде знищена як держава. Так як це сталося з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Це єдиний шлях, як встановити сталий мир в Європі,

– сказав Шейтельман.

Нагадаємо, у Європі вже критикували Трампа за його поступки Путіну ще до початку переговорів. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче, аби переговори щодо завершення війни були двосторонніми зі США. Але Україна не прийме цього.