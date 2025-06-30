Путин прикрывается гуманитарными вопросами: политолог оценил ход переговоров: политолог оценил ход переговоров

Путин частично использует гуманитарный аспект для затягивания переговоров. С одной стороны, организация обменов пленными и телами действительно требует времени – впрочем, существуют проблемы со списками.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он добавил, что в частности, россияне часто возвращают тела не украинцев, а собственных граждан.

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Не стоит ожидать многого от 3-ого заседания

Это свидетельствует о том, что некоторые службы не успевают. В то же время украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает на пределе своих возможностей и, несмотря на все, демонстрирует результат.

"Для нас самое главное в этом треке до третьего заседания в Стамбуле – хотя бы реализация обмена "всех на всех" по двум категориям. Это только начало, но важно, чтобы в будущем мы могли реализовывать полноценный обмен всех на всех. В то же время не стоит завышать ожидания относительно третьего заседания – когда бы оно не состоялось", – сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что стороны будут публично обсуждать предложения оппонентов. Украина передаст письменные аналитические материалы по российскому проекту меморандума, а россияне озвучат свою позицию относительно украинской переговорной рамки.

Однако надеяться на прорыв не стоит. Именно поэтому обсуждение с участием США и Турции сосредоточено на встрече с Владимиром Путиным, ведь все понимают: боевые действия продолжаются, как и российское наступление – хоть и не в запланированных масштабах.

Россия не воспринимает всерьез переговоры

Чаленко отметил, что дипломатический трек нужно использовать не только для возвращения наших людей – хотя это один из ключевых аспектов. Дипломатия также необходима, чтобы на поле боя наступило затишье. Однако пока атаки России только усиливаются.

Уже давно за одну ночь россияне атакуют более 500 целей. Это демонстрирует, что Россия не воспринимает всерьез процессы, которые происходят в Стамбуле,

– сказал Чаленко.

Он отметил, что пока неизвестно, когда именно состоится новый обмен, ведь процесс растянут во времени. Только после окончательного согласования этого вопроса появится конкретная дата переговоров.

По его мнению, Россия, вероятно, снова будет спекулировать ситуацией, как это было раньше – мол, российская сторона готова действовать быстрее, а Украина якобы медлит. В то же время он отметил, что ключевым сейчас является именно согласование даты. Украина уже предлагала провести встречу в двадцатых числах июня и не является стороной, которая тормозит процесс.

Вместе с тем, третий этап переговоров вполне может состояться уже на следующей неделе – при условии, что удастся достичь общей позиции. Сейчас такого согласования еще нет.