Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, мирные переговоры не приносят результата исключительно из-за диктатора Владимира Путина. Некоторые спецпредставители хотят выступать посредниками в переговорах, но значительного эффекта от этого нет.

Как заставить Россию остановить войну?

Как подчеркнул Подоляк, у России сейчас есть два инструмента ведения войны. Первый – удары по энергетической, портовой и гражданской инфраструктуре. Второй – террор против населения. На фронте у врага нет значительных успехов. Силы обороны надежно удерживают оборону.

Украина предлагает начать переговорный процесс с перемирия в воздухе. Необходимо, чтобы Россия отказалась от ударов по жилым кварталам и различной инфраструктуре. Россия, конечно же, на это не соглашается.

Теперь вернемся к участникам переговоров или посредникам в переговорном процессе. Это какая-то историческая фиксация своей несостоятельности. Не понимаю, зачем они это делают. То же самое с Ираном. Постоянно звучат комментарии, которые сопровождаются совершенно другими действиями в Ормузском проливе. То же самое и здесь. Не понимаю, как можно не чувствовать, что ты не модерируешь процесс, а просто выступаешь в роли посредника,

– отметил Подоляк.

При этом в США есть чиновники, которые адекватно реагируют на позицию России. К примеру, госсекретарь Марко Рубио уже говорил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что об Анкоридже нужно забыть. Нужны новые идеи для урегулирования войны. Тогда Россия хотела, чтобы Украина просто отдала территорию Донбасса. Также они оставили бы под своим контролем временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Что сейчас происходит с мирными переговорами: смотрите видео 24 Канала

Подоляк подчеркнул, что Россия не остановится без жесткого принуждения. Только жесткие санкции и усиление военного сотрудничества Украины со странами Запада заставят Россию сесть за стол переговоров.

Также нужна активная работа с Китаем. Не о пошлинах говорить, а определить, где находятся доминирующие центры, и понять, кто все это разрушает. Тогда и переговоры. США являются гарантами с одной стороны, Китай – с другой. А Россию выводят "за скобки" из числа субъектных стран. Но если большая страна хочет иметь нулевую репутацию, то она будет делать то, что делает сейчас,

– отметил Подоляк.

Добавим, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Украину уже во второй половине августа. На данный момент визит официально не подтвержден. Однако ожидается, что он состоится в День Независимости.