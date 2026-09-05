"Без усиления давления этого не произойдет": при каком условии Россия сядет за стол переговоров

Переговорный процесс между Украиной и Россией пока далек от завершения. Все может быстро пойти вперед лишь при определенных условиях.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Недавно глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры могут возобновиться уже в сентябре этого года. Но условия для прекращения огня вряд ли возникнут до весны 2027 года.

При каких условиях Россия пойдет на адекватные переговоры?

Как подчеркнул Леонов, Россия пойдет на конструктивные переговоры только тогда, когда не сможет выдерживать войну такой интенсивности. Силы обороны работают над этим. В то же время международные партнеры также должны пойти на более жесткие меры против РФ.

Если Россия готова сесть за стол переговоров, то это означает, что у нее нет денег на войну такой интенсивности. Это может быть следствием того, что перекроют каналы поставок товаров двойного назначения и т. п. ,

– подчеркнул Леонов.

Украина работает над тем, чтобы ограничить возможности России вести войну. Именно поэтому продолжаются атаки на нефтеперерабатывающие заводы и другие важные для РФ объекты.

Как заставить Россию сесть за стол переговоров: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что этой зимой Россия вновь попытается заставить Украину пойти на капитуляцию. О прекращении огня пока рано говорить. Довольно маловероятно, что условия для него возникнут до весны 2027 года.