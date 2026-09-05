Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Нещодавно керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що переговори можуть відновитися вже у вересні цього року. Але умови для припинення вогню навряд чи виникнуть до весни 2027 року.

За яких умов Росія піде на адекватні переговори?

Як наголосив Леонов, Росія піде на конструктивні переговори лише тоді, коли не зможе витримувати війну такої інтенсивності. Сили оборони працюють над цим. Водночас міжнародні партнери також мають піти на жорсткіші кроки проти РФ.

Якщо Росія готова сідати за переговори, то це означає, що у неї немає грошей на війну такої інтенсивності. Це може бути внаслідок того, що перекриють канали постачання товарів подвійного призначення тощо. ,

– підкреслив Леонов.

Україна працює над тим, аби зменшувати можливості Росії вести війну. Саме тому продовжуються атаки по нафтопереробних заводах та інших важливих для РФ об'єктах.

Як посадити Росію за переговори: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зауважив, що цієї зими Росія знову спробує змусити Україну піти на капітуляцію. Про припинення вогню поки рано говорити. Досить малоймовірно, що умови для нього виникнуть до весни 2027 року.