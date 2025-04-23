Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, какие последствия для Украины будут из-за изменения формата встречи в Лондоне. Также как заявил госсекретарь США Марко Рубио, если мирные переговоры под кураторством США провалятся, Украина может дальше получить более жёсткие условия окончания войны от России.

Важно Ультиматум США Украине и новый план: кто сорвал переговоры в Лондоне и как Америка "умывает руки"

Происходит заочное общение

Джигун отметил, что накануне встречи западные СМИ, имеющие связь с Россией, выдавали много инсайдов по ней и формировали ожидания, что американцы или россияне относятся к этому этапу переговоров как к действительно решающему фактору.

Со стороны США также ожидания подогревались заявлениями, что в случае, если не будет достигнуто серьезных прорывов в переговорах, они готовы выйти из мирного процесса и сосредоточиться на других приоритетах.

Поэтому были надежды, что встреча должна пройти на высшем уровне и быть интересной. Однако накануне, как домино, посыпались одна за другой политические фигуры,

– подчеркнул политолог.

Также заявления, которые появлялись, в частности от президента Зеленского, повлияли, по мнению Джигуна, на то, что изменился уровень представительства на встрече в Лондоне.

"Кажется, что неслучайным было накануне общение президента Украины с журналистами, во время которого он очень четко очертил то, на что Украина не согласится. Поэтому, в частности эти заявления спровоцировали соответствующую реакцию со стороны Соединенных Штатов", – предположил политолог.

К слову. Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что является открытым к переговорам с Россией, однако Украина не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом. Он добавил, что Киев юридически не признает оккупацию Крымского полуострова, ведь это противоречит Конституции Украины.

Политолог обратил внимание, что между Украиной и США происходит заочное общение, когда многие заявления со стороны Белого дома выходят в СМИ, а Украина о них не знает на официальном уровне. Поэтому вынуждены таким образом общаться с Вашингтоном и сообщать, что для Украины неприемлемо.

Поэтому, по его словам, встреча в Лондоне была более формальной и технической, и она вряд ли приведет к серьезным сдвигам в видении того, к каким компромиссам готовы пойти стороны.

Также от россиян не было полного отрицания того, что ранее вбрасывалось в информационное пространство и выглядело как откровенные пророссийские нарративы. Речь идет о том, на что готовы пойти США для того, чтобы улучшить отношения с Россией и заставить Украину пойти на этот мир,

– отметил Максим Джигун.

В то же время, по мнению политолога, отказ от первоначального формата встречи на самом деле является неплохим шагом для Украины, учитывая то, к чему нашу страну готовились склонить.

Напомним, что по информации СМИ, США могли вынести на обсуждение на переговорах в Лондоне 23 апреля предложение признать незаконно аннексированный Россией Крым и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения. Также Вашингтон мог поднять вопрос отмены санкций против России. В обмен на это, как пишут журналисты, Москва должна была прекратить боевые действия в Украине.