Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Трамп может осуществлять силовое и санкционное давление на Россию.

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"В Кремле знают, что Трамп может пойти на жесткие и дерзкие шаги, которые не просто будут в виде заявлений, угроз, недовольств, что сейчас делает Трамп. Он может совершать очень радикальные действия относительно террористов. Путин – это террорист", – сказал он.

Обратите внимание! В Госдепе США заявили, что следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине. Там отметили, что Штаты ждут от Москвы не заявлений, а конкретных шагов – в частности, немедленного прекращения огня.

Рычаги давления на Россию

Валерий Клочок отметил, что Трамп уже делал заявления в адрес Путина о том, что ему не нравится то, что он бьет по территории Украины. Американский лидер остается в переговорном процессе и пытается влиять на ситуацию, но делает это очень осторожно.

Нужно следить за тем, что делает Россия, какие она делает заявления, действительно ли она отвергает все инициативы Трампа, или пытается подать их в своем варианте. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Украиной. Ранее россияне постоянно заявляли, что в Киеве "не с кем разговаривать". Однако президент США постоянно требовал у Путина начать договариваться с Украиной. В то же время Россия не собирается прекращать огонь.

К сожалению, ситуация складывается так, что переговорный процесс по прекращению российско-украинской войны происходит исключительно в контексте торгов украинскими интересами и территориями. Потому что Россия здесь никак не страдает,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его мнению, ни Россия, ни Украина, ни США выходить из переговорного процесса не собираются. Трамп имеет мощные рычаги давления на Россию. В частности, силовое и санкционное давление.