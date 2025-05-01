Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Трамп може здійснювати силовий та санкційний тиск на Росію.

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"У Кремлі знають, що Трамп може піти на жорсткі та зухвалі кроки, які не просто будуть у вигляді заяв, погроз, невдоволень, що зараз робить Трамп. Він може здійснювати дуже радикальні дії щодо терористів. Путін – це терорист", – сказав він.

Зверніть увагу! У Держдепі США заявили, що наступні кілька днів будуть вирішальними для миру в Україні. Там наголосили, що Штати чекають від Москви не заяв, а конкретних кроків – зокрема, негайного припинення вогню.

Важелі тиску на Росію

Валерій Клочок зазначив, що Трамп вже робив заяви на адресу Путіна про те, що йому не подобається те, що він б'є по території України. Американський лідер залишається у переговорному процесі та намагається впливати на ситуацію, але робить це дуже обережно.

Потрібно слідкувати за тим, що робить Росія, які вона робить заяви, чи справді вона відкидає усі ініціативи Трампа, чи намагається подати їх у своєму варіанті. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною. Раніше росіяни постійно заявляли, що у Києві "нема з ким розмовляти". Однак президент США постійно вимагав у Путіна почати домовлятися з Україною. Водночас Росія не збирається припиняти вогонь.

На жаль, ситуація складається так, що переговорний процес щодо припинення російсько-української війни відбувається виключно у контексті торгів українськими інтересами та територіями. Бо Росія тут ніяк не страждає,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

На його думку, ні Росія, ні Україна, ні США виходити з переговорного процесу не збираються. Трамп має потужні важелі тисну на Росію. Зокрема, силовий та санкційний тиск.