Однако этот план не удастся, поэтому Трамп будет вынужден действовать на стороне Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

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"Уже понятно, что сегодня цена, которую Трамп готов заплатить за так называемое желание закончить эту войну оказывается невероятной. Потому что уже с биржи в Нью-Йорке исчезло более 5 триллионов долларов", – сказал он.

В чем заключается план Трампа

Петр Кульпа предположил, что план Трампа – договориться с Россией против Европы, "накормить" Владимира Путина, чтобы у него не было никаких потребностей в Европе. Американский лидер хочет, чтобы российский диктатор создавал неопределенность, а также согласился на то, чтобы ударить вместе против Китая.

Этот план нереален. У них нет средств. Но я уверен, что когда придет осознание, что Трамп – очень успешный человек в достижении противоположных целей, чем он придумал, пойдет поворот. Тогда Трамп будет действовать на нашей стороне, потому что его заставят условия,

– считает экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО.

Напомним, в России прокомментировали новый раунд переговоров в Саудовской Аравии. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров с США не обнародуют. По его словам, контакты России и США будут продолжаться, но конкретики пока нет.