Однак цей план не вдасться, тому Трамп буде змушений діяти на боці України. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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"Вже зрозуміло, що сьогодні ціна, яку Трамп готовий заплатити за так зване бажання закінчити цю війну виявляється неймовірною. Тому що вже з біржі у Нью-Йорку зникло понад 5 трильйонів доларів", – сказав він.

У чому полягає план Трампа

Пьотр Кульпа припустив, що план Трампа – домовитися з Росією проти Європи, "нагодувати" Владіміра Путіна, щоб у нього не було жодних потреб у Європі. Американський лідер хоче, аби російський диктатор створював невизначеність, а також погодився на те, щоб вдарити разом проти Китаю.

Цей план нереальний. У них нема засобів. Але я впевнений, що коли прийде усвідомлення, що Трамп – дуже успішна людина у досягненні протилежних цілей, ніж він вигадав, піде поворот. Тоді Трамп буде діяти на нашому боці, тому що його змусять умови,

– вважає екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО.

Нагадаємо, у Росії прокоментували новий раунд перемовин у Саудівській Аравії. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що зміст переговорів зі США не оприлюднять. За його словами, контакти Росії та США триватимуть, але конкретики поки немає.