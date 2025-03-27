Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что есть два сценария для этого: хороший и плохой, один из которых для Украины будет положительным, а другой – наоборот, именно второго хочет Путин.

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Какой бы сценарий хотел воплотить Путин?

Хороший сценарий будет предусматривать предоставление Украине больше сил и возможностей в виде оружия и боеприпасов, а также решение вопроса о введении иностранного контингента во главе с Францией и Великобританией. Если США поддержат эту идею, тогда это подтолкнет эти две страны к ее реализации.

Третья составляющая – введение санкций против России. Эта формула сработала бы с позиции силы и давления,

– озвучил Мусиенко.

Плохой сценарий – это тот, который хотел бы реализовать Путин. Учитывая ситуацию, которая сложилась, российский диктатор стремился бы утомить Трампа тем, что процесс переговоров затягивается и он не дает желаемых результатов, о которых говорят в Саудовской Аравии, и развернуть фокус внимания таким образом, что якобы проблемой во всем является Украина и давить надо на нее.

Давление это могло бы заключаться в прекращении предоставления ей помощи. По какому из этих двух подходов пойдет Трамп – вопрос открытый,

– отметил Мусиенко.

Напомним, президент Франции Макрон после саммита "Коалиции желающих", который состоялся в Париже 27 марта, заявил, что представители ряда государств подготовят предложения относительно того, как осуществлять мониторинг режима прекращения огня. На этот процесс выделено три недели.