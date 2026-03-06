"Знает, что он банкрот": Трамп рассчитывает на подлую сделку с Путиным

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен "взяться за голову и заключить соглашение". По словам лидера США, это якобы Украина препятствует наступлению мира и проявляет "недостаточный интерес к переговорам".

Как отметила 24 Канала журналистка, психологиня Лариса Волошина, российский диктатор действительно готов к сделке. Но его удовлетворит только соглашение о капитуляции Украины.

К теме"Это безумие": Зеленский признал, что переговоры – в тупике, и назвал главные преграды

Какой хитрый план задумал Трамп?

Не стоит отбрасывать также вариант, что Владимир Путин согласится на прекращение огня, но Украина этого не захочет, ведь начнет наступательную кампанию. Россияне даже не надеются, что пока Трамп будет "давить на Украину", ситуация на поле боя кардинально изменится и соглашения уже не потребуется.

Но интересно, что новое заявление Трампа противоречит тому, что он говорил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Тот убеждал лидера США, что капитуляция Украины невозможна, Европа против отдачи территорий,

– отметила Лариса Волошина,

Стоит напомнить, что когда-то Трамп даже написал книгу о том, как заключать сделки. Он описывает несколько своих самых сногсшибательных договоренностей и все они базируются на одном принципе. Например, есть владелец недвижимости, который не хочет ее продавать. К нему приходит Трамп и предлагает купить за минимальную сумму. Естественно, ему отказывают.

Далее Трамп рассказывает, что постоянно писал к этому человеку, повторял свое предложение. Затем, когда прошло несколько лет, этот человек вложился в определенный бизнес и встал вопрос банкротства. В этот момент приходит лидер США и снова предлагает сделку. Понятно, что владелец недвижимости соглашается. То есть все сделки Трампа были заключены с людьми на грани банкротства.

Сейчас он прекрасно понимает, что Путин – банкрот, у него нет "карт". Но смысл сделки его вообще не волнует, ему безразлично на последствия, на Украину. На самом деле Путин готов подписать не соглашение о мире с Украиной, а соглашение с Дональдом Трампом о 13 триллиардах, продать за бесценок Россию, потому что он обанкротился,

– подчеркнула журналистка.

Их сделке "мешает" только Украина, потому что не соглашается на капитуляцию. Интересно, что еще одним компонентом "успешных договоренностей" Трампа является то, что он всегда платил не свои деньги. Лидер США шел в банк, брал кредит на эту покупку и в большинстве случаев ничего не отдавал. Именно поэтому он сам банкротился уже 6 раз.

В ситуации с мирными переговорами выглядит так, что Трамп хочет "рассчитаться" за свою сделку с Россией за счет Украины. Но он забыл, что мы не объект и не предмет, а страна и народ, который не согласится на такой замысел.

Что говорит Трамп о мирном соглашении?