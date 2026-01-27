Политолог предположил, какой результат переговоров сейчас может быть приемлемым для Украины

В рамках мирных переговоров Россия пытается поставить Украину перед выбором: согласиться на ее ультиматум или продолжать войну. Оба варианта опасны для нашей страны.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, отметив, что сейчас для Украины проблема заключается в том, как выйти из войны с наименьшими потерями. На сегодня даже стоит вопрос, может ли быть завершение войны для Украины справедливым.

Смотрите также "Это трудно было представить": какие ключевые изменения произошли на переговорах в Абу-Даби

Возможен ли сейчас справедливый мир для Украины?

Фесенко отметил, что сегодня Украина, к сожалению, не имеет достаточно ресурсов и сил для того, чтобы достичь победы над Владимиром Путиным. Поэтому и справедливого мира тоже не стоит ожидать.

Мы боремся за то, чтобы выйти из войны путем боевой ничьи. Это простая формула прекращения огня по линии фронта, когда враг не достигнет своей цели – не сможет разрушить нашу страну. Однако у Украины не будет победы, но и у врага – тоже,

– подчеркнул он.

Проблема также заключается в том, что Путин, по словам политолога, не собирается договариваться о компромиссах, о прекращении огня. Однако бесконечное продолжение войны на истощение, к сожалению, не в наших интересах, а скорее соответствует стратегии Путина.

На что делает ставку Россия на этом этапе войны?

При том, что в России, заметил он, также сейчас растет количество проблем. И это может постепенно подталкивать Кремль к определенным уступкам, чтобы все же завершить войну. Но пока он пытается дожать Украину – атаками по нашей энергетике, ударами на фронте, имея преимущество в численности войск и ресурсов.

Россияне делают ставку на то, что украинцы рано или поздно не выдержат, им не хватит ресурсов – человеческих, финансовых, материальных для сопротивления. При этом наши партнеры, по мнению политолога, по разным причинам не будут способны продолжить нам помощь, а без нее Украине будет трудно выстоять.

Поэтому сейчас нет выбора между плохим миром и победой, а есть выбор между тем, чтобы дожать Путина вместе с нашими партнерами до боевой ничьи, чтобы он согласился на прекращение войны. Иначе будет идти война с большими потерями для Украины и, к сожалению, с рисками поражения в ней,

– отметил Владимир Фесенко.

На сегодня наиболее угрожающая для Украины – ситуация в энергетике. В то же время мы не имеем другого выхода, как выдержать это испытание. Кремль, по его словам, делает ставку на то, что зима и удары по украинской энергетической системе могут нас сломать. Тогда он сможет одержать победу, если не на фронте, то, в частности, путем переговоров.

Стоит знать. Экс-спецпосланник президента США Кит Келлог уверен, если Украина переживет эту зиму с длительными отключениями тепла и электроэнергии, то преимущество будет на ее стороне, а не России. В то же время Кремль на фоне больших потерь пытается найти, как "достойно выйти из этой ситуации", ведь понимает, что "эту войну не выиграет".

Украине же, резюмирует политолог, нужно выстоять и в переговорном процессе. Первый их раунд в Абу-Даби свидетельствует о том, что Киев не собирается капитулировать перед Россией, даже если сценарий частичной капитуляции поддерживают наши бывшие партнеры – США.

Как проходят мирные переговоры?