Зеленский назвал самый сложный пункт рамочного соглашения по миру в Украине

Самым сложным в потенциальном мирном соглашении стал территориальный вопрос. Документ фактически фиксирует текущую линию соприкосновения в четырех регионах.

Об этом заявил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

Что предусматривает пункт о территориях?

Президент Украины сообщил, что 14 пункт мирного соглашения США предусматривает, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на момент заключения соглашения будет определяться фактической линией соприкосновения. Речь идет о подтверждении принципа "стоим там, где стоим", без юридического признания изменения границ.

В то же время вторым подпунктом предусмотрено создание рабочей группы, которая должна определить параметры перемещения сил для прекращения боевых действий. Также группа должна наработать условия возможных будущих специальных экономических зон. По словам Зеленского, этот механизм рассматривается как компромиссный вариант, который позволит избежать прямого выхода украинских войск из Донецкой области.

Россия настаивает на полном выходе ВСУ из региона, тогда как США ищут альтернативные варианты, в частности демилитаризованную зону или свободную экономическую зону. В то же время Украина настаивает, что создание таких зон может быть лишь потенциальным правом суверенного государства, а не обязательством.

Мы говорим: если будут все области и если мы "стоим там, где стоим", то мы договоримся. Поэтому здесь и написано "потенциальные зоны". Но если мы не договоримся "стоим там, где стоим", есть два варианта. Или будет продолжение войны. Или надо будет что-то решать со всеми потенциальными экономическими зонами,

– отметил президент Украины.

В каких вопросах Украина не пришла к согласию с США?

По словам Зеленского, пока существует только предварительный вариант документа. Сначала США обсуждали с Россией и Украиной версию мирного соглашения из 28 пунктов, однако в процессе переговоров документ неоднократно менялся – рассматривались варианты из 21 и 19 пунктов. Впрочем, в итоге стороны согласовали 20-пунктный план.

Все формулировки в документе согласованы между американской и украинской сторонами в таком виде, в котором их планируют представить России. В то же время окончательное решение по этому еще должно быть согласовано с Вашингтоном, поскольку США имеют собственное видение отдельных положений.

Сейчас, по словам Зеленского, между украинской и американской сторонами до сих пор не достигнуто согласия в вопросах территорий Донецкой области и статуса Запорожской АЭС. Впрочем с большинством других позиций стороны существенно сблизились, а основные пункты документа уже согласованы.

Что известно о ходе переговоров в США?