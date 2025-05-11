Трамп обещает "великую неделю", пока Путин расставляет ловушку для Украины, Европы и США

Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая, отметив, что "впереди великая неделя". Однако надеяться на скорое окончание боевых действий после этих слов президента США не стоит.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, подчеркнув, что Трамп демонстрирует собственную наивность, если считает, что война закончится за неделю. Путин продолжит затягивать переговорный процесс, пока сможет.

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Лисовой уверен, что это происходит, потому что Путину, кроме украинской армии, никто "не дал по зубам".

Поэтому не стоит радоваться тому, что Путин расставляет очередную ловушку в отношении Украины, Европы и Соединенных Штатов. Он загоняет в очень опасный момент, и нужно быть осторожными и активными именно в эти дни, чтобы дожать Кремль о прекращении огня,

– отметил политолог.

Только после этого, по его мнению, можно говорить можно о переговорах. В то же время эти переговоры, вероятно, состоятся. Однако если не будет выполнено совместное американо-европейско-украинское соглашение, тогда ехать никуда не надо.

Обратите внимание! Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о переговорах 15 мая, отметив, что это "хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны". Однако президент Украины уверен, что прежде всего для реального окончания войны нужно прекращение огня – "полное, длительное и надежное".

"Переговоры с россиянами могут зайти очень далеко и растянуться во времени. Трамп – наивный, он может пойти еще на третий срок, а мы будем к тому времени разбираться, если и дальше Запад будет так относиться к России", – отметил он.

Путину нельзя дать возможности перехватить инициативу. Украинская сторона, как отметил Олег Лесной, понимает это. Теперь европейские партнеры должны четко сказать то же, что и Украина: сначала прекращение огня, а потом можно рассматривать переговоры.

Напомним, что глава Кремля заявил о готовности России провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. В то же время они якобы должны состояться с учетом результатов "прерванных в 2022 году" переговоров и "реальной ситуации".

Дональд Трамп, комментируя заявление Путина, выразил надежду, что "бесконечная "кровавая баня" закончится. Он добавил, что "это будет совершенно новый и гораздо лучший мир", а также подчеркнул, что "впереди великая неделя".