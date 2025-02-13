Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, озвучив, что Украина должна самостоятельно наращивать свой авторитет и показывать свою субъектность, ведь сейчас с ней общаются, по его мнению, опосредованно.

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Трамп хочет быть в образе медиатора

Политический эксперт высказал мнение, что американцам безразлично относятся к телефонным разговорам Трампа с Путиным и Зеленским, ведь, с его слов, они рассуждают так, что США должны заботиться о своих гражданах, а не об украинцах.

Украина же начинает апеллировать к международному законодательству и справедливости, ведь является жертвой, в то время, как Россия – агрессор, но почему-то обе страны ставят на одном уровне.

Это напоминает ситуацию, когда брат с сестрой или два брата начинают драться, а потом приходит отец, которому неважно, кто виноват и просто приказывает им не драться. У меня ощущение, что Трамп хочет играть роль такого отца-медиатора, миротворца,

– озвучил Городницкий.

В этом случае такая стратегия, по убеждению политического эксперта, не работает. Украине нужно дать гарантии, чтобы враг уже никогда не сунулся на ее территорию. Украина также хочет, чтобы агрессор понес наказание, дабы не получить потом еще более кровопролитную войну.

Городницкий отметил, что бессмысленно апеллировать к миру, не строя определенную стратегию. Он уверен, что США будут в дальнейшем давить на Россию санкционно, потому что им выгодно занять ее нишу и продавать собственные ресурсы.

Украина должна последовать примеру Финляндии

Сейчас, по словам политического эксперта, со стороны Трампа происходит дипломатическая игра, когда Россию пытаются задобрить. У Путина такое же поведение, поэтому сегодня возникает вопрос, кто кого переигрывает.

"Сейчас пошло предательство, что якобы нас бросили и мы должны разбираться сами. Надо осознать, что в первую очередь Украина должна полагаться на себя, потому что если мы будем ожидать, что кто-то нам даст много денег и оружия, будет за нас воевать, то этого не произойдет. Мы должны сами выстроить нашу экономику, субъектность и ВПК, как это сделала Финляндия", – считает Городницкий.

Чего хочет Трамп и что нужно Украине?

Трамп, как заметил политический эксперт, сейчас хочет быстрого мира, набрать себе поскорее политических баллов. Он выразил сомнение, что президент США сегодня думает о том, что будет дальше, или проводит аналогии с Афганистаном. Однако Трамп, по убеждению Городницкого, боится быть в проигрыше в будущем.

"Представим, что ему удастся договориться о мире, прекратится огонь, долго ли это может продолжаться? Есть огромные границы, много сил стянуто туда. Пока Путин жив, будут постоянные провокации. Россия будет рассказывать, что она не стреляла во время перемирия, но фактически это будет происходить", – уверен Городницкий.

Поэтому перемирие, к которому стремится Трамп, в определенный момент может нарушиться Кремлем. А ситуация вокруг Украины и России, по мнению политического эксперта, может стать повторением израильско-палестинского конфликта. Чтобы этого не допустить, Украина должна получить от союзников реальные гарантии своей безопасности после переговоров и прекращения боевых действий.