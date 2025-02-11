Об этом он сказал во время часового интервью для The Guardian в администрации президента в Киеве, передает 24 Канал. Он выразил сомнения относительно того, что Европа сможет обеспечить Украину гарантиями безопасности без США.

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Что сказал Зеленский об этом

Владимир Зеленский убежден в том, что гарантии безопасности без Соединенных Штатов "не будут реальными гарантиями безопасности" для Украины в случае заключения мира после потенциальных переговоров с российской стороной.

Есть те, кто говорит, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю "нет",

– заявил он.

The Guardian отмечает, что скептики опасаются, что соглашение при посредничестве США может привести к тому, что Украина будет вынуждена капитулировать перед требовательными требованиями российского диктатора Владимира Путина.

Украинский лидер в свою очередь заявил, что готов к переговорам, но хочет, чтобы Украина делала это с "позиции силы", и сказал, что предложит американским компаниям выгодные контракты, чтобы привлечь Дональда Трампа.

Напомним, совсем недавно советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что американский лидер остановит боевые действия, однако гарантии безопасности и ответственность за "конфликт" однозначно должны быть делом европейцев.