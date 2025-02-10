Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что Трамп планирует "привести деньги США в порядок". В то же время предоставление гарантий означало бы дополнительные расходы на внешнюю политику.

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Трамп планирует уменьшить расходы США

По словам ведущего, для Трампа важнее его электорат, а не проблемы внешней политики. У него есть задача – уменьшить одновременно налоги и расходы. Именно поэтому для президента США не нужны деньги, которые идут "неизвестно куда и на что".

Если же Соединенные Штаты выступят гарантом безопасности Украины, они будут вынуждены оплачивать эти гарантии людьми, техникой, вооружением и политическими решениями,

– подчеркнул Асланян.

Поэтому администрация Трамп планирует завершить войну, но финансирование гарантий безопасности передать европейским странам, ведь гарантий бесплатными не бывают. Более того, президент США не хочет "никому ничего обещать".

К слову, спецпредставитель США Кит Келлог готовит несколько планов по прекращению войны в Украине, чтобы потом представить их Трампу.

Относительно гарантий безопасности от Европы для Киева, их 14 – 16 февраля в Мюнхене на конференции обсудят госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Кит Келлог.