Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що Трамп планує "привести гроші США в порядок". Водночас надання гарантій означало б додаткові витрати на зовнішню політику.

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Трамп планує зменшити витрати США

За словами ведучого, для Трампа важливіший його електорат, а не проблеми зовнішньої політики. Він має завдання – зменшити одночасно податки та витрати. Саме тому для президента США не потрібні гроші, які йдуть "невідомо куди і на що".

Якщо ж Сполучені Штати виступлять гарантом безпеки України, вони будуть змушені оплачувати ці гарантії людьми, технікою, озброєнням та політичними рішеннями,

– наголосив Асланян.

Тому адміністрація Трамп планує завершити війну, але фінансування гарантій безпеки передати європейським країнам, адже гарантій безплатними не бувають. Ба більше, президент США не хоче "нікому нічого обіцяти".

До слова, спецпредставник США Кіт Келлог готує кілька планів щодо припинення війни в Україні, аби потім представити їх Трампу.

Щодо безпекових гарантій від Європи для Києва, їх 14 – 16 лютого в Мюнхені на конференції обговорять держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, віце-президент Джей Ді Венс, спеціальний посланник Кіт Келлог.